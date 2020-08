تسييري سرت يدعو الوافدين للبلدية إلى إجراء اختبارات كورونا

دعا المجلس التسييري لبلدية سرت، الأحد، العائلات الوافدة إلى البلدية من بلديات ومناطق أخرى إلى إجراء اختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا .

وأوضح المجلس فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”أنه على العائلات التوجه إلى فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس، ومقرها فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، جوار نادي خليج سرت الرياضي، لأخذ الاختبارات والاطمنئان على صحتهم.

وأشار المجلس إلى أن الفريق يعمل خلال فترتين صباحية ومسائية، كما طرح أرقام للاتصال مع إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية وهي 0913797606، 0925173850، 0927014197،0915353257.

