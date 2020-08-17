ماس: نرفض التصعيد العسكري والتدخلات الخارجية في ليبيا

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن بلاده متمسكة بمسار برلين لحل الأزمة في ليبيا، ورفض التصعيد العسكري والتدخلات الخارجية في ليبيا.

وكشف ماس، عن استعداد بلاده مشاريع نزع الألغام والعمل الإنساني في ليبيا، مشددا على ضرورة إطلاق مباحثات مباشرة بين الأطراف الليبية وضمان توزيع عادل لإيرادات النفط.

وأكد وزير الخارجية الألماني، أن التصعيد العسكري في ليبيا يشكل خطرا كبيرا بسبب تواصل عمليات التسليح.