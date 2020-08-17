“الوفاق” تُحيل مرتبات الآلاف من موظفي المؤتمرات الشعبية سابقًا

أحالت مالية حكومة الوفاق مرتبات 3086 موظفًا من العاملين في المؤتمرات الشعبية سابقا إلى وزارة العمل والتأهيل عن شهري أبريل ومايو 2020.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتأهيل علي عكاشة أن عملية صرف المرتبات تعذرت لعدم وجود بيانات مستحقي المرتبات ضمن منظومات وزارة العمل والتأهيل.

وأشار إلى أن الوزارة طالبت المجلس الرئاسي خلال يونيو الماضي بتفويضها لإعادة تنسيب موظفي المؤتمرات الشعبية سابقاً، إلا أنها قامت بصرف مرتبات المعنيين عن شهر يونيو 2020 عبر مراقبات الخدمات المالية بالبلديات بعد تكليف وزارة العمل والتأهيل بمراجعة بيانات المعنيين ومطابقتها بالمنظومات الإدارية للوزارة.

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