سيالة: لا نحتاج مبادرات جديدة

رأى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، أن ليبيا ليست بحاجة إلى مبادرات جديدة لحل الأزمة.

وقال سيالة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، “لا نحتاج مبادرات جديدة فقد وقعنا على أكثر من مبادرة سابقا”، موضحا أن هناك ضرورة للاتفاق على قاعدة دستورية تمهيدا لانتخابات “تضمن الديمقراطية وعدم استغلال النفط”.

كما دعا سيالة، إلى الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا للمساهمة في حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن المبعوثة بالإنابة الحالية ترغب في ترك منصبها أكتوبر المقبل.

وقال سيالة، إن “حكومة الوفاق رفضت عملية إريني لأنها موجهة فقط لحكومة الوفاق”، بحسب قوله.