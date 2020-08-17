سيالة: نحتاج مبعوثا أمميا جديدا لرغبة وليامز في ترك منصبها أكتوبر المقبل

أكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة أهمية «تعيين مبعوثا أمميا؛ لرغبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز في ترك منصبها أكتوبر المقبل».

وأشار إلى أنه يجب الاتفاق على قاعدة دستورية تمهيدا لانتخابات تضمن الديمقراطية وعدم استغلال النفط، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في طرابلس اليوم، الإثنين.

وأضاف سيالة إنه لا حاجة إلى مبادرات جديد، موضحا أن حكومة الوفاق وقعت على أكثر من مبادرة سابق، كاشفاف أن رفض الحكومة عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، جاء لأنها «موجهة ضدها فقط لمنعها من مقاومة العدوان».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا