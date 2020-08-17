بوتين لأردوغان: يجب إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف الليبية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث الأوضاع في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.

وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فأن الجانبان بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلا عن العلاقات بين البلدين.

وأكد الطرفان، على أهمية مواصلة الحوار والتعاون، فيما شدد بوتين على ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأطراف في ليبيا، للوصول لخطوات حقيقية لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات المباشرة، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي.