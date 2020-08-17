رئيس «هيئة الرياضة» يبحث مع رئيس «بلدية بنغازي» أعمال صيانة مقر بيوت الشباب

قام رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة بزيارة إلى ديوان بلدية بنغازي حيث إلتقى رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري وعضو المجلس التسييري للبلدية ومسؤول ملف الشباب والرياضة بالبلدية إدريس غيث قدورة بحضور مدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي بحضور ومدير بيوت الشباب بنغازي محمد علي.

ذكر بيان لبلدية بنغازي، أنه تم مُناقشة الإجراءات المُتعلقة بصيانة مقر بيوت الشباب والإستعدادات بشأن التجهيز للبرنامج التنفيذي لفاعليات إختيار مدينة بنغازي عاصمة الشباب العربي لعام 2022 م الذي تم خلال إجتماع الأمانة العامة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المُنعقد خلال عام 2017 م ،والعمل على تفعيل وتأهيل المرافق التي تتطلبها طبيعة هذه الفاعليات بما يُحقق نجاح هذا التجمع الشبابي في مدينة بنغازي خلال عام 2022م ويُظهر مدينة بنغازي بالشكل الحضاري الذي يليق بها .