بوتين لـ«أردوغان»: يجب بدء مفاوضات ليبية قائمة على «مؤتمر برلين»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين «الأطراف المتحاربة» في ليبيا، وفقا لما نقلته الدائرة الصحفية للرئاسة الروسية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضيتي ليبيا وسوريا.

وقال الكرملين في بيان: “إن الاتصال الهاتفي تركز بشكل رئيسي على الأزمة في ليبيا، حيث ألقى الضوء على الحاجة لاتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا”.

وأضاف البيان “تم التأكيد مجددا على ضرورة اتخاذ الأطراف المتحاربة (في ليبيا) خطوات حقيقية نحو وقف إطلاق نار دائم، وبدء مفاوضات مباشرة وفقا لقرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510”.

وتابع “الرئيسان الروسي والتركي اتفقا على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، وذلك بعد إصابة دورية تركية روسية مشتركة في انفجار في منطقة إدلب السورية، كما تم الاتفاق على مزيد من التنسيق من أجل تحقيق الاتفاقات الروسية التركية بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، وعلى رأسها البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي لعام 2018، الذي تم اعتماده في موسكو في مارس 2020”.

كذلك تم بحث السلامة الصحية للسياح الروسي في تركيا في ظل أزمة جائحة كورونا، وقال الكرملين إن بوتين شدد خلال المحادثة على أهمية ضمان السلامة الصحية والوبائية للسياح الروس في تركيا، وذلك بعد استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين مدن روسية مع أنقرة واسطنبول، والمنتجعات التركية المطلة على البحر المتوسط.