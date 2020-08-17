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بوتين لـ«أردوغان»: يجب بدء مفاوضات ليبية قائمة على «مؤتمر برلين»

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ضرورة إطلاق مفاوضات مباشرة بين «الأطراف المتحاربة» في ليبيا، وفقا لما نقلته الدائرة الصحفية للرئاسة الروسية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضيتي ليبيا وسوريا.

وقال الكرملين في بيان: “إن الاتصال الهاتفي تركز بشكل رئيسي على الأزمة في ليبيا، حيث ألقى الضوء على الحاجة لاتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا”.

وأضاف البيان “تم التأكيد مجددا على ضرورة اتخاذ الأطراف المتحاربة (في ليبيا) خطوات حقيقية نحو وقف إطلاق نار دائم، وبدء مفاوضات مباشرة وفقا لقرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510”.

وتابع “الرئيسان الروسي والتركي اتفقا على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، وذلك بعد إصابة دورية تركية روسية مشتركة في انفجار في منطقة إدلب السورية، كما تم الاتفاق على مزيد من التنسيق من أجل تحقيق الاتفاقات الروسية التركية بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، وعلى رأسها البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي لعام 2018، الذي تم اعتماده في موسكو في مارس 2020”.

كذلك تم بحث السلامة الصحية للسياح الروسي في تركيا في ظل أزمة جائحة كورونا، وقال الكرملين إن بوتين شدد خلال المحادثة على أهمية ضمان السلامة الصحية والوبائية للسياح الروس في تركيا، وذلك بعد استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين مدن روسية مع أنقرة واسطنبول، والمنتجعات التركية المطلة على البحر المتوسط.

الوسوم

أردوغان الغزو التركي بوتين روسيا مؤتمر برلين

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اردوغان مجرم حرب متخصص فى نقل الدواعش والقاعدة من مكان لمكان باموال موزه ولاشأن له بالسلام فهل تتوقع من ابليس ان يكون رجل سلام اذا كان امرأة تركية طلبت منه المساعدة فى تربية اولادها لان زوجها مشلول وقالت له انها سمت ابنها اردوغان ومع ذلك رفض الجبان وترك الطفل اردوغان جوعان بينما السلطان اردوغان يعيش فى الجنان وفى الاخرة خسران الم يتعلم من سيدنا عمر بن الخطاب وهو من الذين ضمنوا الجنة ولكن ماذا فعل فى موقف مشابه موقف عظيم يجعلنا نعرف قيمة السابقون بالخيرات .
    قال اسلم مولى عمر بن الخطاب خرجتُ ليلة مع عمر إلى حرة ( وهو المكان الممتلئ بالصخور والذي يصعب المشي عليه ) وأقمنا حتى إذا كنا بصرار فإذا بنار فقال يا اسلم ها هنا ركب قد قصر بهم الليل انطلق بنا إليهم فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يبكون فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء ( وهذا من أدبه رضي الله عنه فلم يحب إن يقول لهم السلام عليكم يا أهل النار ) قالت وعليك السلام قال اادنو قالت ادن أو دع فدنا فقال ما بالكم قالت قصر بنا الليل والبرد قال فما بال هؤلاء الصبية يبكون قالت من الجوع فقال وأي شيء على النار قالت ماء أعللهم به حتى يناموا فقالت الله بيننا وبين عمر فبكى عمر ورجع يهرول إلى دار الدقيق فاخرج عدلا من دقيق وجراب شحم وقال يا اسلم احمله على ظهري فقلت إنا احمله عنك يا أمير المؤمنين فقال أأنت تحمل وزري عني يوم القيامة فحمله على ظهره وانطلقنا إلى المرأة فألقى عن ظهره ووضع من الدقيق في القدر وألقى عليه من الشحم وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل لحيته ساعة ثم انزلها عن النار وقال ائتني بصحفه ( وهو ما يوضع فيه الأكل ) فأتى بها فغرفها ثم تركها بين يدي الصبيان وقال كلوا فأكلوا حتى شبعوا والمرأة تدعوا له وهى لا تعرفه فلم يزل عندهم حتى نام الصغار ثم أوصى لهم بنفقة وانصرف ثم اقبل علي فقال يا اسلم الجوع الذى
    أسهرهم وأبكاهم

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