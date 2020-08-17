المستشار بوشناف يبحث سير عمل الخطط الأمنيّة بمناطق سيطرة الحكومة الليبية

ليبيا – عقد وزير الداخليّة في الحكومة الليبيّة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأحد في ديوان وزارة الداخليّة في مدينة بنغازي، اجتماعًا أمنيًا موسّعًا ضم عددًا من الإدارات والمديريات بالوزارة، لبحث سير عمل الخطط الأمنيّة المعمول بها في مناطق سيطرة الحكومة الليبيّة، وعلى رأسها مدينة بنغازي.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلاميّ التابع للوزارة عمل الغرف الأمنيّة المشتركة مع القوّات المسلّحة وآليات التنسيق في العمل الأمنيّ المشترك، إضافة إلى خطط تأمين مدينة بنغازي وسرت وغيرها من المدن.

وثمّن وزير الداخليّة عمل كافّة أعضاء هيئة الشرطة خلال المدّة الماضية، سواء فيما يتعلّق بضبط الشارع العامّ، أو فرض الإجراءات والتدابير الاحترازيّة والوقائيّة لمكافحة وباء كورونا.

وأكّد الوزير على ضرورة استمرار العمل الأمنيّ بما يكفل استمرار استتباب الأمن في مختلف مدن ومناطق الحكومة الليبية، وبما يحول دون استغلال أيّ ظرف لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تشهده مناطق سيطرة الحكومة الليبية.

كما شدّد الحضور على نجاعة كافّة الخطط الأمنيّة المعمول بها، مؤكّدين على استمرارها بما يكفل تنفيذ كافّة المهام المنوطة بها وزارة الداخلية.

وضمّ الاجتماع مدير الإدارة العامّة للمباحث الجنائيّة العميد قدر سعيد الخضر، ومُساعد مدير مديرية أمن بنغازي للشؤون الأمنيّة العميد سعد الشامخ المنفي، ومعاون مدير الإدارة العامّة للدعم المركزي العقيد أحمد محمد الشامخ، إضافة إلى مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية – مدير مكتب الوزير المكلّف المقدّم إبراهيم الرمالي.