“ماس” يبحث مع السراج نزع السلاح عن سرت

ناقش وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في طرابلس، وقف إطلاق النار، ونزع السلاح عن منطقة سرت لتكون منطقة محايدة بين طرفي الصراع.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، عقب انتهاء المحادثات، حذر ماس من مخاطر التصعيد العسكري في ليبيا، مشيراً إلى الوضع أصبح مختلفاً بعد قرار البرلمان المصري الذي أعطى الضوء الأخضر للرئيس للتدخل عسكريا في ليبيا.

وهدد وزير الخارجية الألماني، بعقوبات أوروبية محتملة ضد منتهكي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مشيراً إلى أن تحرك ألماني فرنسي إيطالي في هذا الصدد، كما أعرب عن تمسك بلاده بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

وشدد ماس أنه لا أحد يريد أن تتحول ليبيا إلى ساحة تتقاتل فيها دول أخرى، داعاً إلى استئناف مباحثات مباشرة بين طرفي الصراع في ليبيا لتجنب ذلك، كما تطرق إلى أزمة إغلاق الموانئ النفطية مشدداً على ضرورة رفع الحصار عن المنشآت النفطية وضمان توزيع عادل للإيرادات النفط.

ووصل الوزير الألماني صباح اليوم إلى ليبيا، وكتب تغريدة بالتزامن مع ذلك اقترح فيها تشجيع إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت وقال أنه سيُناقش هذا الأمر خلال زيارته، مشيدا بالمقترح الأممي في هذا الصدد.

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