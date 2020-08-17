الصليب الأحمر: البنية التحتية لليبيا في حالة سيئة

قام رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “بيتر مورير”، اليوم الاثنين، بزيارة محطة الصرف الصحي في منطقة الصابري ببنغازي التي تضررت في السنوات السابقة بسبب النزاع.

وأعلن موريو، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا تعمل مع السلطات الليبية لإصلاح محطة الصابري؛ التي يستفيد منها 60,000 شخص يعيشون في الحي السكني المتضرر، قائلا “نسبة كبيرة من البنية التحتية الهامة في ليبيا أصبحت في حالة سيئة بسبب النزاع وتتطلب جهودًا متواصلة من قبل السلطات والمجتمع الدولي لإعادة تشغيلها بشكل كامل”.