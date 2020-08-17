«الخليج العربي للنفط» تناقش مشاكل البلديات المحيطة بحقل النافورة

عقد محمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، اجتماعا بمكتبه بمقر الشركة، لمناقشة المشكلات التي تواجه الشركة.

حضر الاجتماع جادالله العوكلي، عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط لشؤون الصناعات النفطية والتخطيط والاتصالات والحاسب الالي، وتم الاجتماع مع كل من “حمد محمد ماقيق، عضو مجلس النواب عن مناطق جالو واجخرة ومحمد علي اشكينة، عميد بلدية جالو وأجويلي السنوسي التواتي، مدير عام مستشفى جالو المركزي والشيخ محمد صالح شحات وجابر محمد مصطفى”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع البلديات القريبة من حقل النافورة والمشاكل التي تعاني منها، والتعاون ما بين الشركة في المساهمة في تلبية بعض الاحتياجات للمنطقة خاصة في مجال الصحة.