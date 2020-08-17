تأكيداً لانفراد 218.. وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس

تأكيدا لما انفردت به 218، وصل وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أكار إلى العاصمة طرابلس لإجراء سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع مسؤولي الوفاق.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة شرق المتوسط، فيما يعيش الليبيون حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور في الفترة المقبلة، مع استمرار استقدام المرتزقة السوريين وزيادة حالة التأهب العسكري في محيط مدينة سرت.

وهذه الزيارة الثانية لأكار إلى طرابلس في مدة وجيزة، وتأتي بالتزامن مع الأخبار التي أكدت وصول منظومة دفاع جوي تركية ونوايا تجهيز قاعدة الوطية، وحديث عن تفاهمات اقتصادية بين الوفاق والحكومة التركية.

وتتزامن زيارة الوزيرين القطري والتركي مع زيارة غير معلنة يجريها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى العاصمة طرابلس، لبحث عدة مواضيع مع مسؤولين في حكومة الوفاق.

يُشار إلى أن مطار معيتيقة في طرابلس قد شهد، الأحد، وصول 8 عسكريين ألمان بكامل عتادهم العسكري، على متن طائرة شحن عسكرية تابعة لسلاح الجو الألماني، كمقدمة لقوة الحماية المرافقة للوزير ماس خلال زيارته لطرابلس.

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