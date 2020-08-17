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صحيفة تركية: هذه أسباب زيارة «آكار» إلى «طرابلس»

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت صحيفة ترك برس، التركية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر وصلا إلى العاصمة الليبية، لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري.

وأفاد مصدر صحفي الإثنين، أن أكار و غولر وصلا مطار معيتيقة الدولي، مشيرا إلى إقامة مراسم عسكرية.

واستقبل الوفد التركي في المطار كل من نائب وزير الدفاع في “حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش، و رئيس ما يعرف بـ”الأركان العامة للجيش الليبي” محمد الشريف، كما حضر الاستقبال سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، وعدد من المسؤولين الأتراك والليبيين.

وعقب مراسم الاستقبال، توجه أكار وغولر إلى القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة العام الماضي.

الوسوم

تركيا طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • العبرة بالنهاية فالشعب المصرى والسودانى طهرا ارضهم من كلابكم وارض وادى النيل الطاهرة محرمة عليكم وقريبا سيحرر المسلمون اسطنبول بلا قتال ويقتسمون غنائمها !!

    رد

  • .

    العبرة بالنهاية فالشعب المصرى والسودانى طهرا ارضهم من كلابكم وارض وادى النيل الطاهرة محرمة عليكم وقريبا سيحرر المسلمون اسطنبول بلا قتال ويقتسمون غنائمها !!

    رد