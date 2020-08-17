ليبيا الان

الحضيري يحذر من تسليم معلومات المناطق البحرية المغمورة في ليبيا إلى تركيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

17 August, 2020

حذر الخبير القانوني بمجال النفط عثمان الحضيري، من خطورة تداول المعلومات “السيزمية” للمناطق البحرية المغمورة في ليبيا إلى الأتراك.

وقال الحضيري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”إن رأس مؤسسة النفط طلب من إدارة المعلومات وبالسرعة القصوى تجهيز المعلومات السيزمية للمناطق البحرية المغمورة (Offshore) لتسليمها للأتراك، ليتمكنوا من استخدامها في عمليات الاستكشاف البحرية حيث طلب من موظفي الإدارة، الاهتمام وفورا بهذه المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية البحرية ليتقرب بها إلى السلطان العثماني”، بحسب قوله.

وأوضح الحضيري، أن هذه المعلومات بذل خبراء المؤسسة الوطنية للنفط جهدا كبيرا خلال الخمسون عاما الماضية للمحافظة عليها والتعامل معها بسرية تامة، حيث أنها تعد الذراع الطولي للمكتبة الفنية وهي الساعد الأساسي لأي عمليات استكشافية في البر والبحر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وما الخطورة في ذلك ايها الخبير القانوني. هذه المعلومات تتداول بين الشركات النفطية بشروط تعاقدية . وتريث قليلا ايها الخبير القانوني عند استعمال الألقاب للدول. نحن نعلم من انت ومن أتى بك للموءسسه منذ عقدين او اكثر

    رد