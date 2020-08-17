مُطالبين بمرتباتهم.. مرتزقة أردوغان في ليبيا ينقلبون عليه

تقرير 218

أقامت مجموعة من مرتزقة تركيا من حملة الجنسية السورية وقفة احتجاجية أمام مقر كتيبة الحمزات ومقر الحاكم التركي في مدينة عفرين للمطالبة بمستحقات مالية، مهددين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقيادات تركيا في حال عدم أخذ ما يقولون إنها مرتباتهم التي لم يتقاضوها بعد أن قاتلوا في ليبيا مع حكومة الوفاق وتشكيلاتها المسلحة لمدة شهور ضد الجيش الوطني في معارك طرابلس.

ويقول أحد الشباب من الذين قاتلوا في ليبيا وجرى تجنيده من قبل المخابرات التركية في كلس وفي غازي عنتاب إنه لم يخرج من أجل الجهاد، بل خرج من أجل أن يعيش وعائلته، مضيفاً أنه منتمٍ إلى ميليشيا الحمزات التي كانت من أوائل الميليشيات التي جاءت إلى ليبيا للقتال، وظل مقاتلوها لخمسة أشهر في الميدان وخسروا المئات في معارك ضد الجيش الوطني.

ويقول المحتجون إنهم حين جاؤوا إلى مقر الحمزات يستفسرون عن أموال ارتزاقهم، تم إبلاغهم بأنهم فصلوا من الكتيبة أثناء وجودهم في ليبيا وليس لهم أي مستحقات مالية، وكأنهم “عبيد” بحسب تعبير أحد المرتزقة.

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