ليبيا
عضو بالرئاسي يبحث مع السفير الإيطالي التنمية الزراعية بالجنوب الليبي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
17 August, 2020
بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني “، اليوم الإثنين التنمية الزراعية في مناطق الجنوب الليبي.
وبينت أدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات، لاسيما التنمية الزراعية في مناطق الجنوب الليبي كما جرى بحث الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها ليبيا لمواجهة جائحة “كورونا”، وآليات التعاون لمواجهتها.
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