وزيرا الدفاع القطري والتركي يجتمعان بعدد من قادة مليشيات “الوفاق”

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا للاجتماع العسكري الثلاثي لوزيري دفاع أنقرة والدوحة مع وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بطرابلس.

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر اليوم السبت إلى العاصمة طرابلس، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية.

وعقد الوزيران اجتماعا لدى وصولهما مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش.

وأعقب ذلك لقاء الوزيرين التركي والقطري مع عدم من قادة المليشيات وآمري المناطق العسكرية التابعة لحكومة السراج، من بينهم أسامة جويلي.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع القطرية إن العطية اجتمع مع آمر (ما تسمى المنطقى الوسطى العسكرية) محمد الحداد، وقائد (ما تدعى) منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان، بحضور السفير القطري لدى طرابلس محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وعدد من الضباط والقادة العسكريين القطريين.