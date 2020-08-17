باشاغا لوزير خارجية ألمانيا: مخرجات مؤتمر برلين بداية الحل السياسي في ليبيا

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال لقاءه وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن مخرجات مؤتمر برلين هي بداية الحل السياسي في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس أن باشاغا ثمن المجهودات التي تقوم بها حكومة ألمانيا من أجل إحلال الأمن والسلم داخل ليبيا مؤكدا أن تباطؤ إنتاج النفط في ليبيا يرجع للانقسام السياسي الذي تشهده البلد حالياً.

وتطرق باشاغا إلى موضوع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر باعتباره مشكلة تهدد أمن المنطقة خاصةً وليبيا عامةً مشيراً إلى أن ليبيا لا زالت تتحمل لوحدها عبء هذه المشكلة التي تهدد الأمن القومي لليبيا.

من جهته أعرب وزير خارجية ألمانيا أسفه لما آلت إليه الأمور داخل ليبيا والابتعاد عن مخرجات مؤتمر برلين التي لم تتحقق حتى الأن على أرض الواقع مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً والذي انعكس سلباً على إنتاج وتصدير النفط الليبي.