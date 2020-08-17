العقوري: حريصون على متابعة جهود مكافحة فيروس كورونا في طبرق بالتنسيق مع منظّمة الصحّة العالمية

ليبيا – أجرى رئيس لجنة الخارجيّة في مجلس النواب يوسف العقوري اتّصالًا هاتفيًا مع مدير مركز طبرق الطبّي فرج الجالي للاطمئنان على الأوضاع الصحّية بالمدينة بعد التطورات الأخيرة المتعلّقة بمرض الكورونا.

العقوري استمع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب لشرح وافٍ من مدير المركز اطّلع خلاله على الأوضاع الصحّية ومجهودات القطاع الصحّي بالمدينة لمواجهة الوباء.

وأكّد على حرص لجنة الخارجيّة على متابعة جهود مكافحة المرض بالتنسيق مع منظّمة الصحّة العالمية، مضيفًا أنّ البرلمان حريص على متابعة اللجنة العليا لمكافحة الكورونا وتقديم كلِّ دعم ممكن لهم في عملهم لمواجهة المرض.

العقوري أشار إلى أنّه وبتضافر جهود جميع السلطات والمواطنين سيتمُّ تجاوز هذه الموجه الجديدة من الوباء.

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