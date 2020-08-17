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المسماري: تركيا نشرت منظومة دفاع جويّ طراز “كركورت” بقاعدة عقبة بن نافع المحتلّة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المتحدّث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إنّ القوّات المسلّحة رصدت نشر تركيا لمنظومة دفاع جوّي طراز “كوركوت” عيار 35 ملم في العديد من المناطق غربيّ البلاد.

المسماري وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أوضح أنّ المنظومة شوهدت لأوّل مرّة في العديد من مناطق طرابلس بشهر يونيو من العام الماضي مع بداية نقل المعدّات والأسلحة التركية إلى ليبيا.

وكشف عن رصد تركيب المنظومة مؤخّرًا في قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية المحتلّة كما نشرتها في عدة أماكن في المنطقة الغربيّة في مصراتة ومحيط العاصمة وداخل قاعدة معيتيقة.

المتحدّث باسم الجيش بيّن أنّ تركيا بدأت تعزّز وجودها في تلك المناطق بمنظومات حديثة وأسلحة تقنية، مشيرًا إلى أنّ المنظومة هي مدفعيّة راداريّة خاصّة بالطيران المنخفض وتعدُّ من ضمن وحدات الدفاع الجويّ الميداني.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • لو هناك جيش في ليبيا حقيقي ما وصل الاتراك الي استكمال تواجدهم في الغرب الليبي الموجود في محاوله لخلق جيش في ظل حظر علي التسليح وضغوط آخري عوامل أجتمعت جعلت لبنة الجيش التي يتم أنشاءها في ليبيا غير قادره علي أستهداف الاتراك اثناء انزالهم للسلاح وللمرتزقه فلو كانت لديه القوه الكافيه لكان أغلق مجال مصراته وطرابلس وأي طائرة شحن تركيه تقترب يتم أسقاطها وفي الوقت الذي كنا فيه نكاد نري بشائر النصر حيث لم يفصل الجيش إلا 6 كيلومتر عن الاستيلاء علي طرابلس فجعنا بأنسحابه 500 كيلو متر عن طرابلس وعاد وكأنك يا أبوزيد ما غزيت واصبح جيشنا بدل ما يقول ويعلن رصدنا العدو وقصفناه اصبح يقول رصدنا العدو وكفي وأين قصف العدو ممكن في السنوات القادمه

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