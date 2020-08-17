حمزة يلتقي السفير الإيطالي ويبحث معه التنمية الزراعية في الجنوب

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد حمزة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني صباح اليوم الإثنين، وناقشا التنمية الزراعية في مناطق الجنوب وجائحة كورونا المستجد.

كما تناول اللقاء «المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين في عديد المجالات، لاسيما التنمية الزراعية في مناطق الجنوب الليبي، منا تم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها ليبيا لمواجهة جائحة كورونا، وآليات التعاون لمواجهتها»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

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