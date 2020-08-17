الثني يطّلع على آخر الاستعدادات الجارية للشروع في انتخابات المجالس البلديّة

ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبيّة عبدالله الثني أمس الأحد على سير العمل بمختلف المجالس البلدية الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبيّة احتياجات كافّة البلديات وسير عمل المشاريع الحكومية بها ونسب إنجازها، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل تلك المشروعات، لتذليلها بما ينعكس على رفع مستوى الخدمات للمواطن.

وبحث المجتمعون آخر ما توصّلت إليه وزارة الحكم المحلي فيما يتعلّق بمصانع تدوير القمامة والنفايات وتركيبها في البلديات التي تمّ الاتفاق على تركيبها فيها كمرحلة أولى.

وتناول الاجتماع آخر الاستعدادات الجارية للشروع في انتخابات المجالس البلديّة للبلديات من خلال الاطّلاع على عمل لجنة انتخابات المجالس البلديّة وآخر نتائجه

وبدوره،شدّد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في إقامة ماوصفه بـ”العرس الانتخابي”.

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