بوتين وأردوغان يدعوان لـ”مفاوضات مباشرة” في ليبيا

أجرى الرئيس الروسي محادثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكدا خلالها على ضرورة أن تتخذ الأطراف المتحاربة في ليبيا خطوات فعلية لبدء مفاوضات مباشرة بهدف إنهاء الصراع.

وشدد الرئيسان على حاجة طرفي القتال في ليبيا إلى المُضي قُدماً نحو اتفاق لوقف إطلاق نار دائم، تحت مظلة مؤتمر برلين والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي.

ونشر الكرملين بياناً حول المباحثات الهاتفية أشار خلاله إلى أن الرئيسين “ناقشا الوضع في سوريا مع التأكيد على تكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب واتفقا على مزيد من التنسيق”.

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