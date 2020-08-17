ليبيا الان

بوتين وأردوغان يدعوان لـ”مفاوضات مباشرة” في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى الرئيس الروسي محادثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكدا خلالها على ضرورة أن تتخذ الأطراف المتحاربة في ليبيا خطوات فعلية لبدء مفاوضات مباشرة بهدف إنهاء الصراع.

وشدد الرئيسان على حاجة طرفي القتال في ليبيا إلى المُضي قُدماً نحو اتفاق لوقف إطلاق نار دائم، تحت مظلة مؤتمر برلين والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي.

ونشر الكرملين بياناً حول المباحثات الهاتفية أشار خلاله إلى أن الرئيسين “ناقشا الوضع في سوريا مع التأكيد على تكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب واتفقا على مزيد من التنسيق”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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