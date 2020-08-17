«خلوصي آكار»: ندعم «إخواننا الليبيين» في «قضيتهم العادلة» وسنحقق النتائج المرجوة

قال خلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، إن بلاده تقف إلى جانب “الحكومة الشرعية” المعترف بها من الأمم المتحدة، مضيفاً: “ليبيا ملك لليبيين” على حد زعمه، متجاهلاً عدم حصول “حكومة الوفاق” على تأييد مجلس النواب الليبي، الكيان الوحيد المنتخب شرعياً في ليبيا.

أضاف “آكار” خلال مؤتمر صحفي من “طرابلس”: “نعتقد أننا سنحقق النتائج المرجوة من خلال دعم إخواننا الليبيين في قضيتهم العادلة” على حد تعبيره.

وسبق أن وصل اليوم إلى العاصمة، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بصحبة وفد أمني تركي، حيث كان في استقباله صلاح الدين علي عبد الله النمرش، وكيل ما تعرف بـ “وزارة الدفاع” في “حكومة الوفاق”.

ووصل أيضاً إلى طرابلس، وزير الدفاع القطري “خالد العطية” والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم أيضاً “النمروش”.