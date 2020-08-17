النمروش: اتفقنا مع “العطية” على إرسال مستشارين عسكريين قطريين لتدريب “قواتنا” وإعطاء مقاعد لنا في كلياتهم العسكرية

أعلن وكيل وزارة الدفاع بحكومة “الوفاق” صلاح الدين النمروش عن بناء ما أسماه “تعاون ثلاثي بين ليبيا (ممثلة في حكومة السراج) وقطر وتركيا” لرفع قدرات المؤسسات العسكرية، على حد ادعائه.

وقال النمروش عقب لقائه وزيري دفاع قطر وتركيا: “اتفقنا على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية وضرورة دعم هذا المسار الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في البلاد” على حد زعمه.

وكشف النمروش عن إرسال مستشارين عسكريين قطريين إلى طرابلس لتدريب العناصر الليبية (التابعة لمليشيات السراج) وإعطاء مقاعد لليبيا في الكليات العسكرية التركية والقطرية.

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر اليوم الاثنين إلى العاصمة طرابلس، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية.

وعقد الوزيران اجتماعا لدى وصولهما مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش.

وأعقب ذلك لقاء الوزيرين التركي والقطري مع عدم من قادة المليشيات وآمري المناطق العسكرية التابعة لحكومة السراج.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع القطرية إن العطية اجتمع مع آمر (ما تسمى المنطقى الوسطى العسكرية) محمد الحداد، وقائد (ما تدعى) منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان، بحضور السفير القطري لدى طرابلس محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وعدد من الضباط والقادة العسكريين القطريين.