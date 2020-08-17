بسبب تزايد الإصابات بـ«كورونا».. الناظوري يعلن «قفل نهائي» للمدن من الثالثة عصرا حتى السابعة من صباح اليوم التالي

أعلن رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بالحكومة الموقتة، الفريق عبدالرازق الناظوري، أنه سيصدر في وقت لاحق اليوم الاثنين، تعليمات للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة «بقفل المدن نهائيا» وعدم التنقل بينها من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأرجع الناظوري في كلمة قصيرة بثتها قناة «ليبيا الحدث» السبب في زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاختلاط وتنظيم المناسبات الاجتماعية مثل الأفراح والمآتم

وشدد الناظوري على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منوها إلى منع إقامة المناسبات الاجتماعية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين.

وجاء إعلان الناظوري بعدما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 434 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الأحد، ليرتفع عدد المصابين في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 8172 حالة، من بينها 7086 حالة نشطة، بينما تعافت 933 حالة، وتوفي 153شخصًا.

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