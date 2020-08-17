بوتين وأردوغان يشدّدان على ضرورة اتخاذ الأطراف الليبيّة خطوات حقيقيّة لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات

الكرملين وفي بيانٍ له اليوم الاثنين ووفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “أجرى الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين محادثة هاتفيّة مع الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان. حيث تم إيلاء الاهتمام الرئيسيّ لمشاكل الأزمة الليبيّة وتمّ التأكيد على الحاجة إلى خطوات حقيقية من قبل الأطراف المتحاربة نحو وقف إطلاق نار مستدام، وبدء مفاوضات مباشرة وفقًا لقرارات مؤتمر برلين والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي”.