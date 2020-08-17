المنظمة الدولية للهجرة تسلم بلدية سبها بئر مياه مجهز بعد حفره بمحلة حجارة

استلم المجلس البلدي سبها، اليوم الأثنين، بئر لمياه الشرب بعد حفره وتجهيزه جرى تنفيذه بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، بحسب ما نشرته بلدية سبها عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضح المجلس البلدي سبها أن المشروع يأتي في إطار «التعاون الأممي» بين البلدية والمنظمة الدولية للهجرة من أجل تعزيز الاستقرار المجتمعي ببلدية سبها.

وحضر مراسم تسليم واستلام المشروع عضو المجلس البلدي سبها، عبدالله لامين صالح، ومنسق شؤون المنظمات المحلية والدولية بالمجلس البلدي ومختار محلة حجارة وعدد من سكان المحلة ومندوب اللجنة المجتمعية بالمنظمة الدولية للهجرة.

وقال المجلس البلدي سبها إن مشروع حفر بئر مياه الشرب بمحلة حجارة نفذته «شركة المعول لحفر وصيانة الآبار»، منوها إلى أن المنظمة الدولية للهجرة شرعت وفق خطة (2019 / 2020) بتنفيذ مشروع حفر 13 بئر مياه شرب وجارى العمل في تجهيز حفر باقي الآبار موزعة على كافة محلات بلدية سبها.

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