بالصور | هيئة السلامة الوطنيّة تعقّم مدن ومناطق شرق ليبيا من امساعد حتى المرج

ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبيّة عبد الله الثني تعليماته بتطهير وتعقيم مدن ومناطق شرق ليبيا، من امساعد شرقًا وحتى المرج، وذلك ضمن التدابير الاحترازيّة والوقائيّة التي تتّخذها الحكومة الليبية لمواجهة وباء كورونا.

الحكومة الليبيّة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنّ هيئة السلامة الوطنيّة واصلت حملتها في تطهير وتعقيم مدن ومناطق شرق ليبيا.

وأثنى رئيس الحكومة على جهود رئيس الهيئة العميد عبدالعزيز العرفي وكافّة أعضاء الهيئة الذين بذلوا جهودًا مضنية لأجل تجنيب أبناء الشعب الليبي العظيم المزيد من الإصابات بهذا الوباء الخطير.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية