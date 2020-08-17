الناظوري يعلن زيادة ساعات حظر التجول وتشديد أمني لتطبيقه

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم الإثنين، فرض حظر تجول داخل المدن من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة صباحًا، مع منع التنقل بين المدن والمناطق.

وناشد الناظوري، في كلمة مسجلة، المواطنين بالالتزام بإجراءات الحظر للحفاظ على حياة الجميع، مرجعًا تزايد أعداد الإصابات المدة الماضية إلى الاختلاط في المناسبات والتجمعات.

وأكد الناظوري، أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قررت منع جميع المناسبات كـ “المعازي والأفراح” لمنع الاختلاط وارتفاع وتيرة الإصابات.

وقال الناظوري، “إن حالات الوفاة بسبب كورونا زادت بشكل غير عادي وغير مسبوق في ليبيا، غير المدة الماضية بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقًا”.

وشدد الناظوري، على أن تهاون المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات ساعد بشكل كبير في انتشار عدوى فيروس كورونا في ليبيا.

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