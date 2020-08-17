زيارة مفاجئة لوزير خارجية ألمانيا إلى طرابلس

بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة لليبيا التي تعاني من حرب أهلية، بغرض المساهمة في تهدئة حدة الصراع هناك.

وعقب هبوطه في العاصمة طرابلس على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني، تحدث ماس اليوم عن «وضع خطير للغاية في الدولة الواقعة شمال أفريقيا». وقال: «نرى هدوءاً مخادعاً في ليبيا في الوقت الحالي. يواصل الطرفان وحلفاؤهما الدوليون تسليح البلاد على نطاق واسع، ويتمسكون بشروط مسبقة لوقف إطلاق النار».

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وزيري الدفاع: التركي خلوصي آكار، والقطري خالد العطية، والوفدين المرافقين لهما إلى العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.