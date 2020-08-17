أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن تركيا بتمويل قطري تسعى الآن بكل قوة لزيادة أعداد المرتزقة وكذلك إرسال المزيد من الأسلحة لقاعدة مصراتة وقاعدة الوطية لإحكام السيطرة على المنطقة الغربية لضمان وجود عملائهم في المشهد السياسي القادم .

وقدم امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” قراءة في دلالات تزامن وصول وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد بن محمد العطية إلى العاصمة طرابلس مع زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وأوضح امغيب إن تزامن وصول وزيري دفاع تركيا وقطر لطرابلس مع زيارة وزير خارجية ألمانيا اليوم الاثنين تدل على أن هناك استشعار لخطر يهدد الوجود التركي والقطري على طاولة المفاوضات القادمة بعد رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش خليفة حفتر الجلوس مع عملاء الأتراك وغيرهم إلا بعد إخراج المرتزقة وتركيا من المشهد الليبي وبعد أن علت أصوات دولية كثيرة تؤيد هذه المطالب وتدعو إلى خفض التصعيد والوقف العاجل لإطلاق النار.