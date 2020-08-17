التكبالي: الأوامر صدرت من الأتراك لإخراج عماد الطرابلسي وقوته من طرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنّ ميليشيات مصراتة ستتدخل ضدّ قوّة تتبع لعماد الطرابلسي؛ لأن الأمر صدر من قبل الأتراك بإخراجه من العاصمة.

التكبالي وفي تصريح لموقع “ارم نيوز” أمس الأحد أوضح أنّ ما يجري من حشد للميليشيات يهدف إلى الاستحواذ على حكم طرابلس من قبل الأتراك والميليشيات التابعة لهم تحت غطاء بأنّ هذا الإجراء يتماشى مع تعهدات وزير الداخليّة المفوض فتحي باشاآغا، بتنفيذ رغبة أمريكا بتفكيك الميليشيات، رغم أنّ جهاز الأمن العامّ يتبع لوزارة داخليّة الوفاق.

وأضاف: “يريدون ميليشيات متحالفة مع تركيا فقط هم الآن ضدّ السراج، جميعها ميليشيات تسعى إلى مصالحها. والمواجهة لاشك قادمة”.

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