بلدية طرابلس: الدولة المركزية تحارب الامركزية الموجودة في البلديّات ما يمنع وصول الخدمات للمواطن

ليبيا – اعتبر عضو لجنة الأزمة في بلدية طرابلس ناصر الكريو أنّ حملات النظافة بالبلدية بدأت منذ الشهر الماضي، مبينًا أنّ تكدّس القمامة الذي شهدته المدينة يعود إلى وجود مشكلة في المكب؛ لذلك عندما تمَّ إعادة فتحه تمَّ التخلّص منها ونقلها له.

الكريو قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد، وتابعته صحيفة المرصد: ” قمنا بتجهيزات خاصّة فيما يخصّ القمامة، واستعملنا 30 صندوقًا وزعناها في حدود البلدية، وتخلصنا من مخلّفات عيد الأضحى منذ منتصف اليوم الثاني. نحن مستمرون في عملية التنظيف وكنس الشوارع”.

وأعرب عن أسفه إزاء تأخّر وصول الميزانية المخصّصة لأعمال النظافة مما يسبّبُ إشكاليّاتٍ كبيرة للجنةِ بهذا الخصوص.

كما تابع: “لدينا للأسف قرار من المجلس الرئاسيّ بنقل الاختصاصات، لكنّه لا يتمُّ تنفيذها بالصورة الصحيحة، فمن ضمنها أخذ الإيراد المحلي للنظافة؛ لكن وزارة المالية للآن لم تفتح حسابًا للبلدية. وهناك محاربة من الدولة المركزية للامركزية الموجودة في البلديّات؛ مما يشكل صورة وانطباعًا سيئًا للمواطن بعدم تقديم الخدمات”.

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