وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه يصلان العاصمة طرابلس بالتزامن مع وصول وزير الدفاع القطري

ليبيا – وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر اليوم الإثنين إلى طرابلس، لبحث الأنشطة المنفّذة في إطار مذكّرة التفاهم الموقّعة مع فائز السراج بشأن التعاون الأمنيّ والعسكريّ مع مسلحي الوفاق.

مراسل وكالة “الاناضول” التركية أوضح أن أكار وغولر وصلا مطار معيتيقة ، مشيرًا إلى إقامة مراسم عسكرية.

واستقبل الوفد التركي في المطار كلٌّّ من نائب وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح النمروش، ورئيس أركان الرئاسي محمد الشريف، كما حضر الاستقبال سفير تركيا لدى طرابلس سرحات أكسن وعدد من المسؤولين الأتراك .

وعقب مراسم الاستقبال توجّه أكار وغولر إلى القيادة التركية بقاعدة معيتيقة.

يشار إلى أن النمروش قد استقبل أيضاً في نفس الوقت وزير الدفاع القطري خالد العطية بقاعدة معيتيقة حيث تم اجتماع ثلاثي مشترك بينهم قبل ذهاب الوزير التركي لمقر القيادة التركية في معيتيقة التي يتم من خلالها تخطيط العمليات العسكرية لمسلحي الوفاق والمرتزقة السوريين الذين تمول قطر مصاريفهم ومرتباتهم نظير دعمهم لمسلحي الوفاق في ليبيا.

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