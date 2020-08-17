باشاغا يجتمع بوزيري دفاع قطر وتركيا

ذكرت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج أن وزير داخليته فتحي باشاغا عقد اجتماعا مع وزيري الدفاع القطري خالد العطية والتركي خلوصي آكار، دون إعلان مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب اجتماع السراج بالوزيرين اللذين وصلا اليوم الاثنين إلى العاصمة طرابلس، وعقدا اجتماعا لدى وصولهما مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش.

وأعقب ذلك لقاء الوزيرين التركي والقطري مع عدد من قادة المليشيات وآمري المناطق العسكرية التابعة لحكومة السراج من بينهم أسامة اجويلي وآمر (ما تسمى) المنطقى الوسطى العسكرية محمد الحداد، وقائد (ما تدعى) منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان، بحضور السفير القطري لدى طرابلس محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وعدد من الضباط والقادة العسكريين القطريين.

وعقب اللقاء أعلن النمروش عن بناء ما أسماه “تعاون ثلاثي بين ليبيا (ممثلة في حكومة السراج) وقطر وتركيا” لرفع قدرات المؤسسات العسكرية (على حد ادعائه)، وقال: “اتفقنا على أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية وضرورة دعم هذا المسار الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في البلاد” على حد زعمه.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي، إن بلاده تقف إلى جانب “الحكومة الشرعية” المعترف بها من الأمم المتحدة، مضيفاً: “ليبيا ملك لليبيين” على حد زعمه.

وأضاف أكار: “نعتقد أننا سنحقق النتائج المرجوة من خلال دعم إخواننا الليبيين في قضيتهم العادلة” على حد تعبيره.