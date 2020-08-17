ليبيا الان

مراجعة أم مناورة… ما سر توقيت استقالة فرع "الإخوان" بالزاوية في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
تعليق
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

فتحت استقالة أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” في مدينة الزاوية غرب طرابلس، أسئلة عدة بشأن المشهد السياسي المقبل في ليبيا.

الاستقالة الجماعية وحل فرع المدينة بالكامل تعد خطوة بالغة الأهمية على الصعيد السياسي الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالجماعة، وتدور الأسئلة حول ما إن كانت الخطوة هي مراجعة حقيقية وتغليب مصلحة الوطن على الجماعة كما قال فرع الزاوية، أم أنها محاولة لاستعادة أصوات الشارع في ظل الحديث عن احتمالية إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة.

بيان الخميس 13 أغسطس/ آب الجاري، المتداول قال إن الاستقالة الجماعية “تأتي استجابة لنداء الكثير من المخلصين من أبناء الوطن بشأن عدم ترك فرصة لمن يتربّص بالشعب الذي أراد الحرّية، وإقامة دولة مدنية يعيش فيها المواطن متمتعاً فيها بحقّ المواطنة أيّاً كان توجّهه الفكري أو انتماؤه السياسي، ونظراً لما تمرّ به البلاد من تجاذبات واصطفافات وتصنيفات وحرب على الوطن والمواطن”.

حول انعكاسات الخطوة يقول محمد الشريف، الباحث المختص بجماعات الإسلام السياسي، إن الاستقالة جاءت فى إطار الاستعداد والتخطيط للانتخابات المقبلة.

وأضاف، في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن جماعة الإخوان لا يوجد لها أي تأثير من الناحية الاجتماعية، أو بين صفوف العامة من الشعب، بسبب الوعي المجتمعي لليبيين، وأن انتخابات 2014 أوضحت شعبيتهم على الأرض، حيث لم يتحصل الإخوان على أى كرسي انتخابي.

ويرى أنه من الناحية الفعلية ليس لهم أي دور سياسي إلا عبر المنابر الإعلامية المدعومة من دولتين، وكذلك من خلال دعمهم للميليشيات.

على جانب آخر، قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، إنه في 2015 قامت جماعة “الإخوان المسلمين” في ليبيا بمراجعات لنهجها في العمل وكان تيار قويا من داخلها يدعو إلى حل الجماعة مع استمرار حزب “العدالة والبناء” في العمل كحزب سياسي، لكن رغم قوة التيار داخل الجماعة لم يلتفت إليه.

ويرى معزب، في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن كثرة وتعاظم الحملة الإعلامية الممنهجة ضد جماعة الإخوان، يمكن أن تكون هي الدافع لهؤلاء المستقيلين لهذه الخطوة.

فيما يقول عثمان بركة القيادي بجبهة التيار الوطني لتحرير ليبيا، إن الاستقالات هي أحد أساليب جماعة الإخوان التي تسيطر على مفاصل الدولة الليبية.

ويرى أن عملية الاستقالات ليست حقيقية وأنها مجرد لعبة، حيث أن الانتماء للجماعة يقوم على الأيدولوجية التي لا تنقطع بتقديم استقالة ظاهرية، فيما يستمر العمل الممنهج في نفس المسار والفكر.

وشدد على تراجع شعبيتهم في الشارع الليبي، وأن هذه الاستقالة ترتبط بالحديث عن انتخابات تشريعية خلال الفترة المقبلة.

وفي العام 2019 استقال رئيس مجلس الدولة الحالي خالد المشري، من الحزب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لمن لايعرف حزب الاخوان المفسدين وما اقترفوه من جرائم في حق الوطن والشعب…

    1- شريك في مشروع ليبيا الغد لإطاله عمر نظام القذافي بتوريث الحكم لسيف الإسلام.
    2- إفساد مؤتمر المعارضة الثاني بعدم المشاركة فيه وذلك بعد نجاح المؤتمر الأول الذي أربك نظام القذافي.
    3- إبان ثورة 17 فبراير اختاروا البقاء بعيدا عن الشعب والحوار مع القذافي على المشاركة في السلطة.
    4- استولوا علي المجلس الأنتقالي بالخديعة والغدر والاغتيال وبالتالي على مسار الثورة.
    5- دعموا وشاركوا الجماعات التكفيرية التي عاثت قتلا وفسادا في الوطن وكلنا يعرف بالأغتيالات في بنغازي ودرنة والجرافات التي ساهمت في إطالة أمد هذه الجماعات التكفيرية.
    6- إفساد المسار السياسي بعد هزيمتهم في انتخابات 2014 البرلمانيه.
    7- حرب قسورة و فجر ليبيا وما ترتب عليهما من قتل ودمار وإنهاء العملية السياسية السلمية.
    8- الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح والمليشيات وفرض سياسة أمر واقع علي الليبين.
    9- تجويع وترهيب الليبين بالذات أهل المنطقة الشرقية بعد بدء عملية الكرامه وتطهير الشرق من سيطرة التكفيريين و الأخوان.
    10- السطو على البنك المركزي وخزينة الدولة وتحويلها إلى تركيا وغيرها من الدول والحسابات البنكية الإخوانية.
    11- إتفاق الصخيرات وما تلاه من تلاعب في اتفاقياته وعدم الالتزام ببنوده مثل حل المليشيات وشرط حصول الحكومة علي موافقة البرلمان.
    12- استجلاب وتشجيع الأتراك على إحتلال الوطن وتوقيع الاتفاقيات الغير شرعية تسمح للترك بالسيطره علي رزق الليبيين مقابل بقائهم في الحكم.
    13- استجلاب المرتزقة الذين عاثوا في الأرض فسادا اعتدوا علي الليبيون سرقوا أملاكهم واعتدوا على شرفهم وعرضهم وقتلوا الكثير من أبناء الوطن.

    خلاصه الكلام…هذه الملة لا انتماء لها لهذا الوطن وبكل سهوله يبيعوا ليبيا والليبيون في سبيل الجماعة ومرشدها والمال والسلطة. لاتصدقوا كلامهم عن الاستقالات الجماعية لانه مافيش حاجه اسمها استقاله في منهجهم…ما هي إلا مناورة وعملية تغيير لون الجلد ولكن هيهات فالحرباء ستظل حرباء مهما تغير لونها.

    رد