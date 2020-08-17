وزير الخارجية الألماني يزور طرابلس مرتدياً سترة واقية من الرصاص

أظهرت صوراً نشرها موقع التلفزيون الألماني “دوتش فيلله” وزير الخارجية الألماني هيكو ماس مرتدياً بدلة واقية من الرصاص وسط حراسة مدججة بالسلاح النوعي من الجيش الألماني لدى وصوله العاصمة الليبية طرابلس اليوم الإثنين للقاء مسئولين بحكومة فائز السراج.

الصورة التي اطلعت عليها “الساعة 24” ونشرتها أيضاً صحيفة “ذا بريتش جورنال” البريطانية ووسائل إعلام أوروبية ودولية أخرى بمثابة مؤشر على إدراك رأس الدبلوماسية الألمانية للفوضى والاضطراب الأمني التي تعيشها العاصمة الليبية تحت سيطرة حكومة المليشيات.

وقالت مصادر إن 8 عسكريين ألمان كانوا قد وصلوا أمس الأحد لتأمين زيارة وزير الخارجية الألماني إلى طرابلس والتي لم تكن معلنة، وتزامنت مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره القطري خالد العطية.