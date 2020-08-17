الدولية للهجرة تسلم بلدية سبها بئر مياه شرب

سلم مكتب المنظمة الدولية للهجرة لبلدية سبها بئر مياه شرب بعد حفرها وتجهيزها بمحلة حجارة.

وبينت بلدية سبها عبر مكتبها الإعلامي أن عضو المجلس البلدي سبها عبدالله لامين صالح حضر اليوم الاثنين مراسم الاستلام والتسليم لمشروع حفر مياه الشرب بمحلة حجارة من قبل مكتب منظمة الهجرة الدولية والشركة المنفذة بحضور منسق شؤون المنظمات المحلية والدولية بالمجلس البلدي ومختار محلة حجارة وعدد من سكان المحلة ومندوب اللجنة المجتمعية بالمنظمة الدولية للهجرة .

وشرعت المنظمة الدولية للهجرة وفق خطة 2019 / 2020 بتنفيذ مشروع حفر 13 بئر مياه شرب ويجري العمل على تجهيز حفر باقي الأبار الموزعة على كافة محلات بلدية سبها