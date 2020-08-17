امغيب: تركيا تسعى لتثبيت “الوفاق” بالمشهد السياسي

علّق عضو مجلس النواب سعيد امغيب، على زيارة وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أكار، إلى العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين.

وقال امغيب، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، إن زيارة الوزيرين تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الألماني، وتدل على أن هناك استشعارا لخطر يهدد الوجود التركي والقطري على طاولة المفاوضات القادمة بعد رفض المستشار صالح والمشير حفتر التفاوض إلا بعد إخراج المرتزقة وتركيا من المشهد الليبي، وبعد أن علت أصوات دولية كثيرة تؤيد هذه المطالب وتدعو إلى خفض التصعيد والوقف العاجل لإطلاق النار.

وأضاف امغيب أن “تركيا بتمويل قطري تسعى الآن بكل قوة لزيادة أعداد المرتزقة وكذلك إرسال المزيد من الأسلحة لقاعدة مصراتة وقاعدة الوطية لإحكام السيطرة على المنطقة الغربية لضمان وجود عملائهم في المشهد السياسي القادم”.

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