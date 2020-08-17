وزير الخارجية الألمانية للسراج: أقترح جعل سرت الجفرة مناطق منزوعة السلاح

اقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال لقاءه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح.

وأكد ماس اليوم الاثنين خلال لقاءه السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس أن بلاده تسعى لدفع مسار التسوية في ليبيا في إطار مخرجات مؤتمر برلين، مضيفا بأن البداية تكون بوقف إطلاق نار دائم مقترحا بأن تكون مناطق سرت والجفرة منزوعة السلاح بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتحدث وزير الخارجية الألماني عن الجهود التي تبذلها بلاده لايجاد مخرج مع الدول المتورطة في النزاع الليبي، مشيرا إلى ضرورة أن يقدم الجميع تنازلات حتى لا يتطور الأمر من حرب أهلية إلى حرب مفتوحة بالتدخل العسكري للدول الداعمة للطرفين .

من جانبه عبر السراج عن التقدير لدور ألمانيا الساعي لتحقيق السلام في ليبيا من خلال مؤتمر برلين، والتواصل المستمر مع مختلف الأطراف بحثا عن مخرج للازمة موضحا أن حكومة الوفاق كانت أول الملتزمين بمسار برلين وأنها لا تعترض على وقف إطلاق النار.

وتحدث السراج عن عملية “إيريني” الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وقال إن هذه العملية لم توقف الجسر الجوي لنقل الأسلحة والعتاد لليبيا مشيرا إلى ما تتكبده البلاد من خسائر وما يعانيه الشعب من مصاعب نتيجة إغلاق المواقع النفطية.

وتطرق اللقاء إلى موضوع رفع الإغلاق عن المواقع النفطية والاتفاق على كيفية توزيع الموارد، إلى جانب الحديث عن مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي.

وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير الخارجية محمد سيالة.