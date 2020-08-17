السراج يناقش مع وزيري دفاع تركيا وقطر التحشيد العسكري شرق سرت والجفرة

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، محادثات مع وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار، والقطري خالد بن محمد العطية، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس أعضاء الوفدين القطري والتركي المرافقين للوزيرين، اللذان ضما كل من رئيس الأركان التركي وسفيري البلدين لدى ليبيا وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» أن المحادثات «تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث».

وحضر المحادثات عن الجانب الليبي كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ووكيل وزارة الدفاع، صلاح النمروش، ورئيس الأركان العامة، الفريق محمد الشريف، وآمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي.

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