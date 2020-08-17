تكليف فريقين للرصد والتقصي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة في بنغازي

أكدت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية بنغازي مواصلتها تأدية مهامها، وحسب فريق الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي فقد قامت الغرفة المركزية في الخدمات الصحية بنغازي مساء أمس بتكليف فريقين للرصد والتقصي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
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قناة ليبيا
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