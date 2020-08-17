التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين بكل من وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد بن محمد العطية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المحادثات تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة كما تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث.

وحضر اللقاء أعضاء الوفدين المرافقين للوزيرين والذي يضم رئيس الأركان التركي وسفيري البلدين لدى ليبيا وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، وعن الجانب الليبي كل من النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق، ووكيل وزارة الدفاع، ورئيس الأركان العامة، وآمر المنطقة العسكرية الغربية.