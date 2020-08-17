تسجيل 4 حالات جديدة والعدد الإجمالي للإصابات في درنة 25

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة، تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا من أصل ست وعشرين عينة تم سحبها أمس.

اللجنة وفي بيانها رقم تسعة أوضحت أن الحالات كانت ثلاث منها جديدة وواحدة مخالطة، مؤكدة أن فريق الرصد سيقوم اليوم برصد الحالات المخالطة للحالات الموجبة، وبذلك يكون عدد الحالات المصابة بكورونا في درنة خمسا وعشرين.

كما أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون الصحية في البيضاء، أن إجمالي حالات الاشتباه بالمدينة بلغ ثماني عشرة حالة.

وأشار المركز إلى خروج سبع حالات من مرحلة الاشتباه إلى الوضع الطبيعي بعد إتمام فترة الحجر المنزلي، مؤكدا عدم تسجيل إصابات جديدة.

المركز وفي إحصائية أمس قال إن فرق الرصد والتقصي المتواجدة بالمركز تقوم بمتابعة المخالطين للحالات المصابة في مدينة البيضاء، كما شدد المركز على ضرورة الالتزام بالحظر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والتقيد بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي.

من جانبه أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها بأن تأخر نتائج تحاليل فيروس كورونا للمواطنين هذه الأيام يأتي نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

وأوضح المركز أن سبب التأخر هو الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وعدم توفر وقود الديزل الخاص بتشغيل المولد الكهربائي بالفرع، والذي أثر سلبا على سير العمل بالمختبر، ما اضطرهم للعمل أثناء ساعات عودة التيار الكهربائي فقط.

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