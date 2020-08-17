وفاة الحالة الثانية المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» في سرت

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في سرت الدكتور علي الزرقاء، اليوم الاثنين، وفاة الحالة الثانية المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بقسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي الليلة الماضية.

وقال الزرقاء في تصريح صحفي إن الحالة المتوفاة لسيدة مسنة تتجاوز 72 عاما، وهي من سكان سرت ودخلت في وقت سابق قسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي محالة من قسم الحميات بمجمع عيادات سرت المركزي، مشيرا إلى أن حالتها «كانت حرجة صحيا».

وسجلت مدينة سرت أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل مسن يبلغ من العمر 71 عاما في الثاني من أغسطس الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا