فريق الرصد زواوة يبحث أوجه التعاون مع المجلس المحلي أرض زواوة

بحث فريق الرصد والتقصي بمركز شهداء زواوة أمس خلال اجتماع مع المجلس المحلي أرض زواوة، أوجه التعاون بين الفريق والمجلس المحلي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الحي لمجابهة فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دور المجلس المحلي في توعية المواطنين لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإقناعهم بعدم إقامة المناسبات الاجتماعية والتقليل من التجمعات للوقاية من انتشار جائحة كورونا.

من جانبهم أبدى رئيس وأعضاء المجلس تعاونهم التام مع فريق الرصد، لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهه في تأدية المهام المناطة به على الوجه الأمثل.

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