عميد بلدية مصراتة يقرر اعتماد إجراءات المرحلة الأولى من برنامج الحظر الصحي

أصدر عميد بلدية مصراتة قرارا بشأن اعتماد برنامج الحظر الصحي بالمرحلة الأولى، وينص القرار على إغلاق مداخل البلدية واستمرار تعليق الدراسة وتفعيل التعليم عن بعد وإقامة الصلوات حسب معايير الهيئة العامة للأوقاف، والسماح بتجمع ما لا يزيد عن عشرة أشخاص، إلى جانب إجراءات متعلقة بالخدمات الصحية والأعمال التجارية والإدارية.

وشدد القرار على ضرورة العمل به داخل بلدية مصراتة لمدة أربعة عشر يوما، مع ضرورة التزام الجميع البلدية بتطبيقه، إلى جانب متابعة كل الجهات الأمنية والضبطية والرقابية لتنفيذ هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

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