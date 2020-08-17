صور | الإشراف على ضيوف الوفاق .. الرسالة التركية الجديدة لليبيين

ليبيا – وصل وزير الدفاع التركي ” خلوصي آكار ” إلى طرابلس اليوم الإثنين يرافقه نظيره القطري خالدالعطية في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا إلا أنها حملت دلالات جديدة وصريحة .

مؤخرًا وإمعانًا منها في إستعراض تركيا لسيادتها على حكومة السراج ، فقد دأبت أنقرة مؤخرًا الإشراف على كل لقاءات الوفود الأجنبية إلى طرابلس أو حتى على لقاءات قيادات الرئاسي في الخارج .

حتى أنه لم يعد من المستغرب كما هو في هذه الصور المهينة أن يجلس خلوصي آكار في كرسي بصالة مطار معيتيقة ، كان يجب أن تجلس عليه شخصية من البلد المضيف – ألا وهو ليبيا – إلا إذا كان آكار قد أصبح ليبيًا أو حاكمًا عليها دون علم الجميع .

وقد تكررت هذه العادة التركية الجديدة مؤخرًا عدة مرات ، فقد سبق إشراف الأتراك على زيارة الوزير القطري والوفد المرافق له ، إشراف وزيرالخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على زيارة نظيره المالطي ” إيفريست بارتولو إلى طرابلس ” في 6 أغسطس الماضي .

وقبلها أشرف آكار نفسه على لقاء تم في أنقرة العاصمة التركية بين كل من فتحي باشاآغا ووزير الداخلية المالطي ” بايرن كاميليري ” .

وقد تكررت هذه العادة التركية المهينة حتى مع السراج نفسه سواء في الداخل والخارج حيث يحضر كبار ضباط المخابرات او وزارة الخارجية التركية اجتماعاته مع المسؤولين الأجانب وحتى بعض السفراء ، إذ لم تكتفي تركيا بخيار إذلال معسكر الوفاق يوميًا بفضلها عليهم .

وبذلك لا تؤكد تركيا مجددًا للعالم والليبيين والجوار أنها الراعي الرسمي للرئاسي والوفاق ، بل لتثبت بأنها شريكة في الحكم بالعاصمة أسوة بأي طرف آخر ويحقلها ما يحق للآخرين من حضور للإجتماعات وإتخاذ للقرارات .

المرصد – متابعات

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